Che fine ha fatto la Renault 4 rossa dove trovarono il corpo di Aldo Moro?

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ci sono modelli di auto che entrano di diritto nella storia di un paese, come la, targata Roma N57686, in cui fu ritrovato il cadavere di, il 9 maggio 1978. L’utilitaria divenne, suo malgrado, il simbolo degli anni di piombo. E oggi si trova al Museo Storico delle auto della Polizia di Stato a Roma. Ma di chi era la macchina? Il veicolo apparteneva a un imprenditore edile marchigiano, Filippo Bartoli. L’uomo usava la R4, acquistata per meno di un milione, per le sue mansioni di lavoro a Roma. Gli uomini delle Brigate Rosse rubarono l’auto il primo marzo del 1978. La denuncia di Bartoli ai Carabinieri fu immediata. Così come fu immediato l’utilizzo della vettura da parte della BR che la impiegarono per fare varie rapine, cambiando sempre la targa. Mario Moretti e soci scelsero la macchina per ...