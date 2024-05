Che Europa vogliamo? Le prossime elezioni saranno determinanti per l’Agenda 2030

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) di Carlotta Riti In una Parigi ancora segnata dell’eco del secondo conflitto mondiale, il 9 maggio 1950 pose le fondamenta per il destino dell’che conosciamo oggi. In questa storica data, celebrata come Giornata dell’, l’allora ministro degli affari esteri francese, Robert Schumann, annunciò la sua visione di una comunità europea fondata sulla solidarietà e sulla condivisione di risorse, volta a garantire un futuro di pace e prosperità per i popoli che ne fanno parte. L’importanza di quella dichiarazione permane ancora oggi, ricordandoci di superare le barriere nazionali per abbracciare un’identità europea condivisa, fondata sui valori di libertà, democrazia e uguaglianza. Il 9 maggio di ogni anno, oltre a commemorare la dichiarazione fondante dell’Unione Europea, riflettiamo sulle sfide in continua evoluzione che ...