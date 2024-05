Catturata la Banda del Terminal Bus | Fine all' Incubo dei Viaggiatori e Autisti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 9 maggio 2024) Pescara - La polizia ha messoal terrore instillato dallagiovanile che da tempo infestava l'area delbus, creando disagio per passanti,dei pullman. Tre giovani sono stati arrestati in seguito a un brutale attacco e rapina ai danni di un uomo pakistano appena arrivato in città. La vittima, un uomo di 30 anni, ha raccontato agli agenti di essere stato circondato da un gruppo di giovani appena sceso dal pullman, che gli hanno offerto sostanze stupefacenti e, di fronte al suo rifiuto, lo hanno brutalmente aggredito. Gli aggressori lo hanno picchiato, spruzzato spray al peperoncino in faccia e gli hanno sottratto 300 euro e il suo smartphone. La pronta risposta della polizia ha portato all'arresto dei tre malviventi, sorpresi in possesso del denaro rubato, dello ...