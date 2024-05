Catania - beccato a spacciare durante un evento musical - arrestato 22enne

(Di giovedì 9 maggio 2024) La Polizia di Stato diha tratto in arresto uncolto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi di ordine pubblico, predisposti dal Questore diGiuseppe Bellassai, in occasione dell’e denominato “One Day Music Festival – 2024”, tenutosi lo scorso 1 maggio, all’interno di un noto villaggio turistico, gli agenti della Squadra Mobile, impegnati nelle attività finalizzate a contenere e reprimere fenomeni di criminalità diffusa ai danni dei giovani presenti al concerto, hanno notato ilintento a cedere sostanza stupefacente, approfittando della confusione di coetanei che affollava la pista da ballo nella speranza di non essere notato. I poliziotti, tuttavia, sono intervenuti ...

Femminicidio sfiorato nel Catanese: un 22enne ha Tenta to di strangolare la compagna e l'ha colpita in testa con una sbarra di ferro

Pubblicato il 24 Aprile, 2024 Per una 22enne catanese, da alcuni mesi, la convivenza iniziata in modo idilliaco, si era trasformata in un vero e proprio inferno, costretta ormai com’era a subire le vessazioni e le aggressioni del compagno “padre ...

