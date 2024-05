Cassa Depositi e Prestiti, intesa con Africa Finance Corporation: Promuoveremo crescita sostenibile - Cassa Depositi e Prestiti, intesa con africa finance Corporation: Promuoveremo crescita sostenibile - Promuovere la collaborazione tra imprese italo-africane, “contribuendo alla crescita sostenibile e alla prosperità su scala globale”: è lo scopo dell’accordo bilaterale firmato ieri da africa finance ...

Africa Finance Corporation (AFC) and Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP) Agree New Alliance to Strengthen African-Italian Investment Collaboration - africa finance Corporation (AFC) and Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP) Agree New Alliance to Strengthen african-Italian Investment Collaboration - ROME, ITALY / ACCESSWIRE / May 9, 2024 / africa finance Corporation (AFC) ( ), africa's leading infrastructure solutions provider, in partnership with Italy's national development finance institution ...