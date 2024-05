Capelli | l' effetto spettinato conquista il Met Gala 2024

Volume all’ennesima potenza sui capelli ricci con il taglio di capelli “Halo Cut”, ispirato alle chiome ribelli degli anni ’70: un hair look pensato appositamente per esalta re le tessiture più ricce , Crea ndo una sorta di aureola (da cui prende il ...

Un'idea per la testa: l'effetto spettinato conquista il Met Gala 2024 - Un'idea per la testa: l'effetto spettinato conquista il Met gala 2024 - Wet bob scompigliati, raccolti scomposti e lunghezze stropicciate. Il Met gala ha sancito il ritorno del finish messy, volutamente disordinato, archiviando, almeno per un po', l'eccessivo rigore ...

Met Gala 2024, incassi record da 26 milioni di dollari - Met gala 2024, incassi record da 26 milioni di dollari - Il gala del Met è stato un affare da 26 milioni per le casse del Costume Institute, un record per l'unico dipartimento del museo newyorchese autofinanziato, ma anche per la storia della filantropia cu ...

Damiano David e Dove Cameron, i Look della coppia per il Met Gala 2024 sono da urlo! - Damiano David e Dove Cameron, i Look della coppia per il Met gala 2024 sono da urlo! - Il Met gala è uno degli eventi più attesi dell’anno ... impreziosito da giochi di trasparenze in pizzo see through. capelli tirati indietro con tanto gel e orecchini pendenti, Damiano è decisamente ...