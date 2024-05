Camion pieno di acido si schianta in autostrada

(Di giovedì 9 maggio 2024) – Tragico incidente stradale all’area di servizio Nure Sud di Piacenza nella prima mattinata di oggi, giovedì 9 maggio 2024. Un autotrasportatore ha perso la vita e altre sette persone sono finite all’ospedale per una intossicazione. Di seguito tutti i dettagli sul drammatico sinistro. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Valle D’Aosta, tragedia sul Monter Paramont: Denis Trento trovato morto, era scomparso da ore Leggi anche: Automobili, arriva l’obbligo dei dispositivi Adas su tutte le auto: occhio alle multe Unista ha perso la vita questa mattina, poco prima delle 7:30, per un incidente sulla A21 a Piacenza, corsia Sud, all’ingresso dell’area di servizio Nure. Il mezzo, carico diperacetico, ha preso indue auto con a bordo sei persone. (continua a leggere dopo le foto) Leggi ...

Piacenza, camion con fusti di acido travolge un'auto nell'area di servizio in A21: un morto e 7 intossicati - Piacenza, camion con fusti di acido travolge un'auto nell'area di servizio in A21: un morto e 7 intossicati - Caos in A21 a causa di un grave incidente all’altezza dell’area di servizio Nure Sud, in direzione Brescia: deceduto il conducente di un tir che per circostanze da chiarire ha… Leggi ...

Addio a retinolo e acido ialuronico, questo è l'ingrediente del momento per una pelle visibilmente più giovane - Addio a retinolo e acido ialuronico, questo è l'ingrediente del momento per una pelle visibilmente più giovane - Parliamo dell'acido ferulico, protagonista di un crescente numero di prodotti anti-rughe di ultima generazione per le sue considerevoli proprietà antiossidanti ...

Ergastolano in semilibertà aggredisce con l’acido la compagna e la accoltella: fermato dopo un inseguimento di 300 km - Ergastolano in semilibertà aggredisce con l’acido la compagna e la accoltella: fermato dopo un inseguimento di 300 km - Prima le ha gettato dell’acido sulla testa e poi l’ha ferita con una coltellata. È accaduto, nella serata del 7 maggio, a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma. L’aggressore è un uomo di 61 anni, ...