Camila Giorgi - coerente fino al ritiro | dal titolo a Montreal al rapporto complicato con il tennis

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 9 maggio 2024)non è più una giocatrice di. Come un fulmine a ciel sereno, a 32 anni la marchigiana ha detto basta, salutando lo sport che ha scandito la sua vita per quasi un ventennio. L’ha fatto nella maniera più “alla” possibile, in silenzio, senza lasciare traccia, come se fosse la cosa più normale del mondo. E per lei si può dire che lo è stato visto che non ha mai nascosto il suo particolarecon il, bello ma. Quelche non è mai stato la sua passione ma semplicemente il suo lavoro “però mi piace”. Iconica la sua conferenza stampa in cui disse di non guardare, raccontando come nel suo tempo libero gli hobby fossero altri,, a partire dalla moda, con la creazione del marchio ...