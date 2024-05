Calciomercato Lazio - CONTATTI con la Salernitana per Tchaouna e Dia | la SITUAZIONE per i due attaccanti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Le ultime sull’interesse dellapere Dia,in uscita dalla. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, laavrebbe individuato ine Dia due obiettivi per rinforzare l’attacco della prossima stagione. Entrambi sono infatti in uscita dalladopo la retrocessione in Serie B.

La Salernitana in vista della retrocessione si prepara a vendere i migliori pezzi della rosa: Dia piace in Inghilterra La Salernitana , ultima e con un piede e mezzo già in Serie B, si prepara alle ultime giornate di campionato sapendo che già la ...

La Lazio si sta muovendo sul mercato per trovare un nuovo centravanti, visto l’avanzamento d’età di Ciro Immobile e un suo probabile addio. Lazio interessata a Dia e Tchaouna della Salernitana Alla società, come riporta il giornalista Gianluca di ...

Calciomercato Lazio, Fabiani si muove per due attaccanti della Salernitana: i dettagli - Calciomercato lazio, Fabiani si muove per due attaccanti della Salernitana: i dettagli - CALCIOMERCATO lazio - La lazio si sta muovendo in orbita calciomercato, soprattutto dopo l'arrivo e le richieste di Igor Tudor. Alla società biancoceleste piacciono tchaouna e Dia, entrambi attaccanti ...

Lazio, interesse per Dia e Tchaouna: le ultime sulle trattative - lazio, interesse per Dia e tchaouna: le ultime sulle trattative - lazio, interesse per Dia e tchaouna: le ultime sulle trattative. I due attaccanti sono in uscita dalla Salernitana ...

SALERNITANA: DIA E Tchaouna CORTEGGIATI DALLA LAZIO - SALERNITANA: DIA E tchaouna CORTEGGIATI DALLA lazio - Diversi club, italiani e non, hanno messo gli occhi in casa Salernitana in vista del mercato estivo. I campani, retrocessi in Serie B, procederanno con ...