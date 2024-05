Calcio a 5 Avenale - parla il ds Mazzieri | L’ambizione è nel nostro DNA Puntiamo ai play-off anche nel 2024-2025

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 9 maggio 2024) La nostra intervista al dirigente della società cingolana: “Troppo pochi 11 punti nel girone d’andata nel girone B di Serie C2, ma nel girone di ritorno il lavoro di mister Novelli ha dato i suoi frutti. Ricorderemo questa stagione per le Finals di Coppa Marche a Jesi, giocate alla pari contro i leoncelli. Unire le forze per una squadra d’élite cingolana? Perchè no, ma le strutture sono insufficienti. La rivalità con la Polisportiva Victoria? Finisce al triplice fischio: le società e i giocatori sono amici. Grottaccia? Ripartire dalla D non è semplice, ma è un sodalizio forte ed esperto” CINGOLI, 9 maggio– Una stagione in chiaro-scuro non intacca le ambizioni dell’. Abbiamo intervistato in esclusiva il ds Diego, per trattare un bilancio sulla stagione 2023-della società cingolana di ...