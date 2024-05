Btp valore - al duo Giorgetti-Leo conviene far scappare gli evasori e corteggiare i risparmiatori

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il ministro dell’Economianon ha mancato di offrirci l’ennesima sorpresa finanziaria con il lancio dei nuovi Btpdi maggio 2024 (quarta emissione) che rischiano di essere i più generosi, per i, di sempre. Questa volta la novità è rappresentata dalla curva dei rendimenti rivolta verso l’altro. Per i primi tre anni il risparmiatore incasserà il 3,35% (lordo) per arrivare al 3,9% dal quarto anno in poi, un tasso notevole, con un regalino finale dello 0,8%. Se teniamo presente che secondo le stime l’inflazione scenderà nei prossimi anni attorno al 2%, si tratta di un ottimo rendimento, difficilmente eguagliabile per il piccolo risparmiatore. Ma appunto, con il calo dell’inflazione attesa, anche il rendimento doveva essere meno generoso. Perché questa dinamica finanziaria poco razionale, ma molto gradita al ...

