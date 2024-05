Borsa | Milano fiacca -0,2% - pesano Bper e Azimu - balza Nexi

(Di giovedì 9 maggio 2024) ApparePiazza Affari al traguardo di metà seduta, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in rialzo a 134,3 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 5 punti al 3,84%. Sotto pressione(-6,03%), che ha diffuso la trimestrale nella vigilia achiusa. Effetto conti anche sut (-3,46%) e Banco Bpm (-2,76%), mentre Bps (-2%) li ha diffusi martedì scorso. Prese di beneficio su Unicredit (-1,06%) anch'essa fresca di trimestrale, insieme a Mps (-0,62%) e Intesa (-0,89%), che però l'ha diffusa venerdì scorso. Acquisti su(+6,14%) nel giorno dei conti del trimestre migliori delle stime, diffusi anche da Prysmian (+2,84%). Acquisti su Tenaris (+1,79%), Saipem (+1,51%), Fineco (+1,33%), Tim (+0,99%) e Stellantis (+0,9%). Tra i titoli a minor capitalizzazione ...

