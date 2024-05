Biogem propone un metodo per l’analisi etica dell’IA | dalle questioni fondamentali a quelle pratiche

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il nuovo paradigma interpretativo è stato esposto in un articolo pubblicato sulla rivista internazionale Artificial Intelligence Review da un pool di esperti di varia provenienza geografica e disciplinare, coordinati dal responsabile dell’Unità di Bio, Michele Farisco. Si tratta, in particolare, di un approfondimento su alcuneconcettuali e tecniche emergenti dall’Intelligenza Artificiale (IA) ispirata al cervello. Tale approfondimento è alla base del modello perdella stessa IA proposto da Farisco e co-autori. Un tema di grande impatto ed attualità, come recentemente attestato dal Parlamento Europeo in un suo Regolamento. ‘’Nonostante gli innegabili successi ottenuti negli ultimi anni – commenta Farisco – l’IA è ancora caratterizzata da numerosi limiti, in ...