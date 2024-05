Bellucci | Solidarietà alla ministra Roccella

Solidarietà: Roma, domani s’inaugura la Casa di Chiara, appartamento per donne con gravidanze patologiche - Solidarietà: Roma, domani s’inaugura la Casa di Chiara, appartamento per donne con gravidanze patologiche - “La Casa di Chiara”: è il nome di un appartamento a Roma organizzato per ospitare e assistere gratuitamente famiglie che, affrontando gravidanze con patologie prenatali che compromettono la salute del ...

Telefono Azzurro, +2,5% segnalazioni di casi pedofilia - Telefono Azzurro, +2,5% segnalazioni di casi pedofilia - Aumentano le richieste di aiuto per abusi sessuali su bambini che arrivano a Telefono Azzurro. Nel 2023 la linea d'ascolto del 114 Emergenza Infanzia ha registrato un aumento del 2,5% di casi gestiti ...

Tutela minori: Bellucci (vice ministro Lavoro), “istituita una Giornata di ascolto per prevenire gli abusi” - Tutela minori: bellucci (vice ministro Lavoro), “istituita una Giornata di ascolto per prevenire gli abusi” - “I bambini hanno bisogno di adulti credibili che siano in grado di far rispettare i loro diritti. Diritti che le carte internazionali riconoscono pienamente, ma nonostante queste leggi attente alle pe ...