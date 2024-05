(Di giovedì 9 maggio 2024) In data 8 maggio, il personale del Commissariato diha proceduto all’arresto di P. C. per il reato di possesso didi identificazione, in quanto, secondo la polizia giudiziaria operante, a seguito di controllo, sarebbe stato trovato in possesso di documento di identità valido per l’espatrio falso. Segui ZON.IT su Google News.

Battipaglia, viaggia con documenti falsi: arrestato - battipaglia, viaggia con documenti falsi: arrestato - In data 8 maggio, il personale del Commissariato di battipaglia ha proceduto all'arresto di P. C. per il reato di possesso di documenti di identificazione ...

Battipaglia, fermato per un controllo trovato con un documento falso: arrestato - battipaglia, fermato per un controllo trovato con un documento falso: arrestato - Aveva con se un documento falso, per la precisione una carta di identità valida per l'espatrio. Fermato per un banale controllo, Paolo Campanella è stato arrestato dai ...

Scoperto a Battipaglia mentre viaggia con documenti falsi. Arrestato - Scoperto a battipaglia mentre viaggia con documenti falsi. Arrestato - Viaggia con documenti falsi ma viene scoperto dalla Polizia di Stato di battipaglia. È quanto accaduto nei pressi dello stadio Pastena di battipaglia nei giorni scorsi. Un uomo, infatti, è stato ferma ...