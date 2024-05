Baronissi - finanziato il quarto asilo nido

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un annuncio molto molto importante. A, infatti, l’amministrazione ha ufficialmente dato il via alla costruzione del. Ad annunciarlo, ci ha pensato lo stesso sindaco Gianfranco Valiante, tramite un post sui social. In quest’ultimo, ha spiegato la collaborazione dell’Europa nell’apertura di questo nuovo polo importantissimo per i bambini e per la popolazione della città. “Ancora un finanziamento importante per. Arrivano 864mila euro di fondi PNRR per la costruzione di un nuovo (ilcomunale, capace di ospitare fino a 36 bimbi 0-3 anni. Cresce dunque al’offerta formativa per i bambini sin dai primi anni di vita, incrementiamo decisamente l’aiuto alle famiglie.” ha ...