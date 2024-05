Balneari - petizione Altroconsumo per chiedere al governo riforma e spiagge ‘aperte’

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – Mentre si avvicina la stagione estivachiede al"di varare al più presto ladel settore balneare, e invita tutti i consumatori a unirsi in questa azione firmando lache chiede alaperte anche a nuovi soggetti e prezzi alla portata di tutti". L'associazione ricorda come "in contrasto