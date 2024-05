Azalea - dove metterla e come curarla in vaso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 9 maggio 2024) Perfetta per chi ama le fioriture abbondanti che sopravvivono all’estate, l’è una pianta arbustiva dal portamento elegante, che può crescere moltissimo se sistemata nelle giuste condizioni ambientali. Esiste sia una specie che preferisce la coltivazione da interno che una specie adatta invece all’esterno, dunque non è difficile trovare la varietà migliore per le proprie esigenze. In ogni caso, i suoi fiori molto ornamentali garantiscono uno spettacolo che dura per diversi mesi. Scopriamo tutti i trucchi per coltivare l’in, le caratteristiche della pianta L’è una pianta arbustiva appartenente al genere Rhododendron, il quale a sua volta è incluso nella famiglia delle Ericacee. Originaria dell’Asia, predilige le zone boschive e umide,può crescere ...