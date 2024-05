Attenti alla posizione in cui dormite | una posizione scorretta nel sonno può provare malattie cardiovascolari - diabete ma anche demenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Come dorme preferibilmente la gente? Dato che è difficile fare sondaggi (non tutti si ricordano) o mettere sensori su volontari, per tentare un approccio più scientifico vengono usate telecamere a infrarossi. Così, per esempio, da uno studio rilanciato dal Telegraph è emerso che gli adulti esaminati dormivano per la maggior parte del tempo su un fianco, quindi sulla schiena e poi, più brevemente, sulla pancia. E che invecchiando si tende a preferire lalaterale. Ma la postura non è soltanto questione di gusti: potrebbe influire sulla qualità del. Notti riposantiUn buonlo si coltivadurante il giorno, tra l’altro evitando la sedentarietà. Muscoli poco tonici e articolazioni rigide possono richiedere l’adozione di posizioni contorte che non migliorano di certo il problema. E ...