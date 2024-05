Ardea - i carabinieri salgono in cattedra all’Istituto Virgilio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 – Idella Tenenza dihanno incontrato gli studenti dell’Istituto comprensivoI –, unitamente aiCinofili del Comando Provinciale di Roma. All’evento hanno partecipato circa 200 studenti delle terze medie, ai quali il Comandante della Tenenza ha tenuto una lezione sulla cultura della legalità e sul contrasto al fenomeno del bullismo. L’Ufficiale ha spiegato ai giovani quanto, in diverse circostanze, le loro condotte risultino non solo pericolose per loro e per i loro coetanei, ma potrebbero anche integrare fattispecie penalmente rilevanti. È stato affrontato il tema del rispetto delle regole e delle istituzioni per il vivere civile. I ragazzi sono stati sensibilizzati sull’importanza del condividere con un adulto ciò che ...