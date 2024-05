Apertura straordinaria dell’Anagrafe alla Sesta Porta | le info utili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Pisa, 9 maggio 2024 – Sabato 11 maggio è prevista l'per l’Ufficio Anagrafe del Comune di Pisa. Gli uffici dellasaranno aperti dalle 8.30 alle 12:30 ed il servizio funzionerà con 5 postazioni attive, previo ritiro di numero di prenotazione sul posto. Sarà garantito fino ad un numero massimo di 50 accessi e saranno garantite le urgenze debitamente comprovate. Sarà possibile ottenere carte di identità, autentiche e certificati anagrafici. "Un'opportunità imnte per cittadini - spiega l’assessore ai servizi demografici Gabriella Porcaro - considerato che ci avviamo verso un periodo dell'anno in cui le persone hanno necessità di spostarsi per viaggiare e magari hanno bisogno di rinnovare il documento in vista delle prossime elezioni". "In questo momento tutti i ...