Allenatore Milan - Capello | Pochi dall’estero vincono qui Poi parla di Conte e

SKY - Lukaku, il Napoli ci prova anche senza Conte. ADL tratta quattro "forze della natura" - SKY - Lukaku, il Napoli ci prova anche senza Conte. ADL tratta quattro "forze della natura" - Romelu Lukaku obiettivo concreto del Napoli per la prossima stagione, a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore. Lo spiega Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ai microfoni di Radio ...

Capello: “Giusto che Conte abbia alte pretese, avevamo scaricato Ancelotti” poi avvisa il Milan - Capello: “Giusto che Conte abbia alte pretese, avevamo scaricato Ancelotti” poi avvisa il milan - L’ex allenatore Fabio Capello si interroga sulla scarsa considerazione dei tecnici italiani. Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport constata un’amara verità che riguarda anche il milan. “È così: gli ...

Non rinnova e va via in estate: il sostituto di Maignan è già pronto | Saluta una Big italiana e approda al Milan - Non rinnova e va via in estate: il sostituto di Maignan è già pronto | Saluta una Big italiana e approda al milan - Pessima notizia per i tifosi rossoneri: Maignan non rinnova e va via, è già pronto il suo sostituto per la prossima stagione ...