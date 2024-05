Affari Tuoi con Amadeus non va in onda stasera | quando è prevista una nuova puntata

Affari Tuoi questa sera, giovedì 9 maggio 2024 , non andrà in onda . Come accaduto la scorsa settimana, lo show condotto da Amadeus si prende un giorno di stop. Vediamo insieme il perché e cosa verrà trasmesso al suo posto. Affari Tuoi non va in onda ...

Questa sera, come già successo due volte da inizio mese, Affari Tuoi non andrà in onda. “Il gioco dei pacchi” condotto da Amadeus è stato tolto dalle programmazioni di stasera per lasciare spazio alla semifinale di ritorno di Europa League tra Roma ...

Affari Tuoi oggi non va in onda, stop al programma di Amadeus: il motivo - affari tuoi oggi non va in onda, stop al programma di Amadeus: il motivo - affari tuoi il 9 maggio non andrà in onda. Il programma di Amadeus si ferma per un turno e non sarà trasmesso in prime time su Rai1. Niente giochi dei pacchi dunque.

Affari Tuoi oggi non andrà in onda. Perché - affari tuoi oggi non andrà in onda. Perché - Per la terza volta nel mese di maggio affari tuoi non andrà in onda. Su Rai1 sarà trasmessa infatti la partita Bayer Leverkusen-Roma.

‘Affari tuoi’, salta la puntata del 9 maggio: ecco perché non ci sarà Amadeus - ‘affari tuoi’, salta la puntata del 9 maggio: ecco perché non ci sarà Amadeus - Cattive notizie per i telespettatori di Rai 1 che ogni sera seguono 'affari tuoi': salta la puntata del 9 maggio ...