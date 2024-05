Abbonamento Disney Plus - Hulu e Max | l’unione fa la forza

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 9 maggio 2024) Arriva una notizia molto interessante per gli spettatori televisivi americani: pare chee Warner Bros stiano collaborando per creare un nuovo pacchetto die Max, per raggruppare più film e serie tv in un unico posto Questa forse potrebbe essere la ribalta pere Warner Bros. Discovery, che hanno deciso di creare un nuovo pacchetto dicone Max inclusi. Questa collaborazione è diventata una certezza ed è nata principalmente perché siache Warner Bros. Discovery hanno subito una grave perdita di abbonati.ha infatti perso 1.3 milioni di abbonati, mentre Max, nel 2023, ha perso 2.5 milioni di ...