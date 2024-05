A che ore gioca la Roma

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 9 maggio 2024) Giovedì 9 maggio alle ore 21 si svolgerà la semifinale di ritorno di Europa League: lain trasferta in casa del Bayer Leverkusen stasera La partita verrà trasmessa in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Funweek.