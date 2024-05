9 Maggio | dal 1945 a oggi - il giorno dell’orgoglio russo

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nonostante lo scorrere del tempo e delle varie stagioni politiche, in Russia una delle feste ancorapiù celebrate e sentite è senza dubbi la Festa della Vittoria sul nazismo, celebrata il 9dal. Per quanto il paese abbia subito non indifferenti trasformazioni dalla fine del Secondo Conflitto Mondiale, la popolazione sente ancora InsideOver.