Vittoria di Ryanair sulla Germania | illegali gli aiuti di Stato alla concorrente Condor

Occhiuto "Con Ryanair un rapporto strutturale per la Calabria" - Occhiuto "Con ryanair un rapporto strutturale per la Calabria" - REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - "la Regione è impegnata a valutare altre possibilità di investimento da parte della compagnia che ...

Effetto Ryanair, Hotel e B&B pieni: 'Boom di presenze, turisti contenti ma...' - Effetto ryanair, Hotel e B&B pieni: 'Boom di presenze, turisti contenti ma...' - A cinque giorni dall'arrivo di ryanair in città, le strutture ricettive reggine, in particolar modo i B&B sorridono. I dati del primo weekend sono più che incoraggianti e inducono ad un, seppur pruden ...

L'arrivo di Ryanair a Reggio Calabria: un nuovo capitolo per l'aeroporto - L'arrivo di ryanair a Reggio Calabria: un nuovo capitolo per l'aeroporto - L'arrivo della compagnia aerea low cost ryanair a Reggio Calabria segna un momento significativo per la città e per l'aeroporto locale. Questo evento è stato accolto con grande entusiasmo da molti, tr ...