Verso i playout contro la Vis Pesaro | Recanatese - c’è da dare di più

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il rush finaleè iniziato ieri per lache, di buona lena, ha ripreso a "su" in vista dell’attesissimo match di andata di domenica. Soprattutto Lipari e Peretti, che nella scorsa settimana hanno lavorato ai margini del gruppo con la supervisione dello staff sanitario e con i fisioterapisti, saranno monitorati con un occhio di riguardo particolare. "Nei giorni scorsi – dice il centrocampista 24enne Biagio Morrone – abbiamo fatto un grande lavoro, anche sotto l’aspetto fisico, senza trascurare i dettagli. Adesso ci concentreremo di più sulla partita ed ovviamente sull’avversario". A proposito del quale sarebbe fondamentale neutralizzare proprio alcuni giocatori determinanti del suo reparto, ad esempio Pucciarelli ma soprattutto Di Paola. "Sappiamo il loro valore che credo vada al di là ...

Ieri è scattata la prevendita per i sostenitori giallorossi per assistere alla gara di domenica al Tubaldi, fischio d’inizio alle 18. I biglietti possono essere acquistati solo ed esclusivamente nella sede della Recanatese allo stadio, previa ...

