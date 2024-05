Vaccino AstraZeneca e reazioni avverse - italiano vince la causa | Riceverà 1700 euro ogni due mesi a vita

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo il ritiro dal mercato mondiale del suoanti Covid, arrivano altre pessime notizie per. La casa farmaceutica dovrà infatti risarcire un cittadinoche aveva fattoper le gravidel. A rendere nota la notizia è il Codacons, che ha seguito la storia di F.E.P, 37enne genovese che era stato vaccinato nel 2021. Il Codacons fa sapere che la Asl 3 di Genova e la Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia hanno dato “il via libera ad un cospicuo indennizzo in favore di un cittadino genovese che nel 2021 si era sottoposto alla vaccinazioneanti-Covid, riportando da subitogravi”.Leggi anche:e il ritiro del ...

