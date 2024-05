‘Uppercut’ - il block party per celebrare cultura hip-hop

Al via domenica 12 maggio Uppercut , la prima edizione del block party dedicato alla cultura Hip-Hop tra musica, arte e danza pensato per celebrare le discipline che hanno reso famosa quest’arte nel mondo. Negli spazi del Monk un festival che ...

