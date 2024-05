Una vicenda dolorosa e complicata | ora parla anche Fabio Maria Damato - manager di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 8 maggio 2024)diche lei stessa in The Ferragnez ha definito il suo “braccio destro, sinistro, tutto”, hato per la prima volta del Pandoro Gate lunedì sera, su Rai 3, a Far West, nella puntata dedicata proprio al caso Balocco-. L’inviata di Far West ha intercettatochiedendogli dell’email Balocco dove ci sono degli scambi importanti. L’inviata ha chiesto se quelle e-mail siano state scambiate direttamente con lui e se erano consapevoli che ci potessero essere degli errori. “Non ho molto da aggiungere, non è il caso, è già una cosa”, ha chiarito...