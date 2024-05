UNA NESSUNA CENTOMILA | L’ULTIMO EVENTO DI AMADEUS SU RAI1 PRIMA DELL’ADDIO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Una– In Arena” è l’musicale condotto daal suo ultimo impegno inserata sudel trasloco su Nove. Durante la serata, trasmessa mercoledì 8 maggio, si alterneranno tanti artisti sul palco dell’anfiteatro veronese in duetti inediti e performance emozionanti: Alessandra Amoroso Annalisa Samuele Bersani Big Mama Brunori Sas Elodie Emma Niccolò Fabi Achille Lauro Ermal Meta Fiorella Mannoia Francesca Michielin Fabrizio Moro Mahmood Noemi Piero Pelù Giuliano Sangiorgi Tananai Paola Turci Anna Foglietta Massimiliano Caiazzo Tutti uniti per un obiettivo comune: dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza. I proventi verranno ripartiti e devoluti a 9 centri ...