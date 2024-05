Un evento del Cesvot per ’tastare il polso’ al terzo settore

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Qual è lo stato di salute delnella provincia di Pistoia? A rispondere al quesito sarà l’organizzato dalper sabato 11 maggio, a partire dalle ore 9.30, nella Sala Sezione soci Coop in viale Adua, in cui i protagonisti saranno anche e soprattutto i giovani. Nel corso della mattinata verrà fatta una fotografia delnella Delegazionedi Pistoia, con un’approfondita analisi sulla struttura e bisogni del volontariato associato e del volontariato non associato sul territorio. Quello pistoiese è da sempre un territorio vocato alla solidarietà e a confermarlo sono i numeri: 893 Enti del, di cui 267 Organizzazioni di volontariato, 449 Associazioni di Promozione sociale, 57 ...

