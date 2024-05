Ultime Notizie Roma del 08-05-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano nuovamente gli After in apertura di giornale sono ripresi al Cairo negoziati per il cessate il fuoco alla presenza di tutte le parti ovvero con Israele a Massa al tavolo delle trattative Tagliani pinze per la tregua tu pensi vassoura fa Gela i rapporti con la Casa Bianca gli Stati Uniti sospendono la consegna di un carico di bombe dopo la mancata risposta di Israele alle preoccupazioni di Washington Tel Aviv riaperto il valico di stanno arrivando dall’Egitto camion con gli aiuti umanitari appello del Qatar alla comunità internazionale per fermare il genio cidio arrapa gli ultimi ride due persone sono morte molte altre per bombardamento italiano che ha colpito oggi la parte meridionale della città nel sud della striscia 7 palestinesi uccisi in un ...