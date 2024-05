Ue chiede informazioni a X su taglio a moderatori dei contenuti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La Commissione Europea ha inviato a X una richiesta diai sensi della legge sui servizi digitali (Dsa). La richiesta mira a ottenere maggiori dettagli sulle attività e sulle risorse di X per la moderazione dei, sulla valutazione dei rischi condotta da X in relazione all'implementazione di strumenti di IA generativa nell'Ue e su altre aree coperte dal procedimento in corso. E' quanto rende noto l'esecutivo europeo. In particolare, la Commissionea X di forniredettagliate e documenti interni sulle sue risorse di moderazione deialla luce della sua ultima relazione sulla trasparenza nell'ambito della Dsa, che ha rivelato che X ha ridotto il suo team dididi quasi il 20% dalla precedente relazione ...

