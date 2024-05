Tre addetti alle pulizie Commesso in galleria d’arte

“Straordinari non pagati” per gli addetti alle pulizie di palazzo Chigi : la protesta dei dipendenti di Romeo Gestioni “Straordinari non pagati”, per questo motivo i lavoratori che si occupano della pulizia e dell’igiene ambientale di palazzo Chigi hanno proclamato lo stato di agitazione. Il servizio è in appalto a Romeo Gestioni (gruppo dell’imprenditore Alfredo ...

