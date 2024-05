Transizione energetica - per la call GET24 oltre 500 progetti da 50 Paesi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Si conclude con un grande successo “for Projects and Papers”, iniziativa di“Global Energy Transition Congress and Exihibition”: un bando internazionale per nuovi, soluzioni tecnologiche, visioni, proposte e idee per accelerare la. Sono stati presentati più di 500e paper provenienti da50in 4 continenti. Una partecipazione che ha portato alla creazione di due programmi distinti: “Roadmaps to Net Zero”, derivato dalla “for Papers”, che include 56 presentazioni distribuite in 16 sessioni; e “Project X-Change”, originato dalla “for Projects”, che vede la partecipazione di40volti alla ...