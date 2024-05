Tiziano Ferro a Roma per il film tratto da La felicità al principio - parla di Maionchi e del divorzio

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In questi giorniè aper chiudere un concon il produttore Lorenzo Mieli riguardo ad undal suo primo libro, Laal. Lo ha rivelato lo stesso cantautore in una lunga intervista a Vanity Fair nella quale, tra le altre cose, hato anche del postda Victor Allen, dei figli e del recente botta e risposta con Mara. Sul fronte musicale invece,ha detto che continua a scrivere canzoni. Stando a quanto riporta Vanity Fair, l’intervista si è tenuta proprio sul set del, ma su questo progetto non sono stati rivelati ulteriori dettagli. Ad ottobreaveva ammesso di aver ...