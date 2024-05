Tassisti abusivi scoperti a Lugo | i vigili si fingono clienti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024)(Ravenna, 8 maggio 2024) – Ai rispettivi conducenti gli agenti del presidio didella Polizia Locale della Bassa Romagna hanno contestato sanzioni amministrative pari a oltre 400 euro, mentre ai loro veicoli - utilizzati come taxi Ncc abusivo - sono stati apposti i sigilli. Mezzi che sono stati altresì sottoposti a fermo amministrativo per una durata minima di due mesi. Stiamo parlando dei duee sanzionati nelle ultime settimane dal personale che fa capo alla dottoressa Paola Neri. Fingendosi, gli agenti hanno contattato i numeri di telefono di un servizio pubblicizzato che, senza la prescritta licenza, si proponeva di trasportare le persone a pagamento in località del territorio. Gli agenti, svolgendo servizio in borghese, hanno fissato ...