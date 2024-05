Su RaiUno serata-evento contro la violenza sulle donne | la tv dell’8 maggio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Per la primain tv, mercoledì 8sualle 21.25 andrà in onda “Una Nessuna Centomila in Arena”, condotto da Amadeus. L’, che vedrà la partecipazione di artisti del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo dall’Arena di Verona, sostiene la lotta allae al supporto dei Centri Antiattraverso una raccolta fondi. Tanti gli ospiti che si esibiranno da Fiorella Mannoia, che è la presidente onoraria della Fondazione ‘Una Nessuna Centomila’, ad Emma Marrone, Annalisa, Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni ed Elodie. Saranno presenti sul palco anche Mahmood, Samuele Bersani, Tananai, Francesca Michielin, Giuliano Sangiorgi, Big Mama. E ancora: Fabrizio Moro, Paola Turci, Ermal Meta, Piero Pelù, Brunori ...

Sport in tv oggi (mercoledì 8 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Sport in tv oggi (mercoledì 8 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 30 aprile: in programma il tennis con il torneo ...

Rai Radio1: "Come un'onda contro la violenza sulle donne" - Rai Radio1: "Come un'onda contro la violenza sulle donne" - Farà tappa all'università Federico II di Napoli la campagna nazionale di Rai Radio1 e Gr intitolata "Come un'onda contro la violenza sulle donne". Tra gli ospiti della tappa partenopea, in presenza, K ...

Tra le interviste quella a Benedetta Porcaroli - Tra le interviste quella a Benedetta Porcaroli - Melissa Greta conduce "MovieMag", il magazine cinematografico di Rai Cultura in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) mercoledì 8 maggio, alle 22.45, e in replica il giorno successivo ...