Storia diplomatica | Sergio Maffettone

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il Vomero è sempre stato una città nella città , luogo di vacanza oggettiva quando la speculazione immobiliare non esistiva; residenza della borghesia media dei commercianti alla quale si univano ricchi possidenti che avevano eretto lo stile liberty in collina all’inizio del novecento. Se andiamo indietro nel tempo effettivamente la “Magna Grecia” fece sorgere nel V secolo le mura che caratterizzarono “Partenope”, una delle tre sirene mitologiche che si aggiunge a quella siciliana ed a Leucosa nel Cilento, per denominare e chiamarle sirene, quelle ancelle che dal loro modesto poggio si innamorarono spesso dei soldati ed in particolare modo dei successivi centurioni romani, che erano spesso soliti farle soffrire e tra queste proprio Leucosa si suicido’. La sorte di Partenope non era stata da meno ; se per Omero si tolse la vita per non essere riuscita ad incantare Ulisse. Era già ...