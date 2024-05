Stop Bajon - a 40 anni dall’uscita ecco la versione New Remix di Tullio De Piscopo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il 1984 è stato, senza dubbi, uno deglipiù prolifici per il pop, a qualsiasi latitudine, Italia inclusa. L’uscita di “” impressionò subito gli addetti ai lavori per più di un motivo: una perfetta mixture di percussioni (non poteva essere altrimenti), basso sincopato ed hammond in-love con la tromba, un riff mediterraneo perfettamente geolocalizzato nei vicoli di Napoli, e sorprendendo tutti, la voce carismatica diDe, già batterista del dream-team “neapolitan power” con Pino Daniele, amico di sempre, che gli aveva scritto questo “rap ante litteram”, che i napoletani amarono subito (la chiamavano “Primmavera”) e che ebbe successo oltre i confini nazionali, finanche nella diffidente Inghilterra, in piena britpop-invasion, arrivando in vetta nelle classifiche nazionali. Una ...