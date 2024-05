(Di mercoledì 8 maggio 2024) La 37enne Carlotta Benusiglio è morta il 31 maggio del 2016 Divental'assoluzione per Marco Venturi nel processo per la morte dell'ex fidanzata Carlotta Benusiglio, la 37enne trovatacon una sciarpa a un albero nei giardini di piazza Napoli ail 31 maggio del 2016. I giudici della prima sezione penale della

È stato assolto in via definitiva , dopo quasi 8 anni, Marco Venturi che era accusato della morte del l'ex fidanzata, la Stilista di 37 anni Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con una sciarpa a un albero nei giardini di piazza Napoli a Milano la ...

Stilista impiccata a Milano, assolto l'ex in via definitiva - Stilista impiccata a Milano, assolto l'ex in via definitiva - Diventa definitiva l'assoluzione per Marco Venturi nel processo per la morte dell'ex fidanzata Carlotta Benusiglio, la 37enne trovata impiccata con una sciarpa a un albero nei giardini di piazza Napol ...