Sondaggi Europee | quanto pesano i partiti a un mese dal voto e quali possono superare la soglia di sbarramento

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Fratelli d’Italia “congelato” intorno al 27 per cento. Il Pd che torna a vedere il 21, valore intravisto solo nella settimana post-Sardegna. Stati Uniti d’Europa e Verdi-Sinistra favoriti su Azione e Libertà nella conquista delladi. A undalle elezioniil Barometro Politico di Demopolis fa il punto sul consenso dei. Il primo partito resta Fdi col 27,2: lo scorso, sempre secondo Demopolis, era al 27, mentre il calo è netto rispetto a fine febbraio quando il partito della presidente del Consiglio era ancora al 28. A inseguire è il Pd, distante 6 punti e mezzo: è al 20,7 per cento (contro il 20 netto di unfa e il 20,8 di fine febbraio). La terza forza è ancora il M5s che l’istituto diretto da Pietro Vento valuta al 15 ...

Con un’allerta meteo diramata in otto regioni d’Italia, l’ondata di maltempo sta toccando anche la Lombardia. nella notte forti piogge si sono registrate a Milano e in diverse zone della Lombardia, mentre nella Bergamasca le raffiche di vento hanno ...

Governo, faccia a faccia Meloni-Stoltenberg, il Segretario Nato chiede di aumentare gli investimenti italiani - Governo, faccia a faccia Meloni-Stoltenberg, il Segretario Nato chiede di aumentare gli investimenti italiani - Il monito per il nostro Paese parla chiaro: l'Italia deve incrementare i propri inveper raggiungere la soglia stabilita per l’Alleanza Atlantica del 2%. Un'operazione che però sembra assai difficile n ...

Importo soglia pensione anticipata contributiva e finestra di 3 mesi - Importo soglia pensione anticipata contributiva e finestra di 3 mesi - Per il 2024 l'importo soglia per poter accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni con almeno 20 anni di contributi è stato determinato in ¬ 1.603,23 riferiti alla prima rata erogata di p ...

“Sei nell’anima”, il film di Cinzia Th Torrini su Gianna Nannini - “Sei nell’anima”, il film di Cinzia Th Torrini su Gianna Nannini - “Sei nell’anima”, un progetto crossmediale firmato Gianna Nannini Gianna Nannini è infatti ripartita con slancio quest’anno, a marzo 2024, alla soglia dei settant’anni, con il progetto crossmediale ...