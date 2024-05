(Di mercoledì 8 maggio 2024) Meriterebbe un’analisi più approfondita, fatta da chi è bravo in questo campo: la popolarità di Jannikè già diventata qualcosa che supera di gran lunga il semplice tifo per un campione dello sport, la normale condivisione della gioia per i risultati ottenuti sul campo. Quello che è successo martedì al Foro Italico ne è la riprova ulteriore: un’ora di ‘passaggio’ tra gli stand dei suoi sponsor ha scatenato scene da concerto rock, tra un pubblico composto in larga parte da giovanissimi. Come le tre sorelline che gli hanno raccontato di aver imposto ai genitori di chiamare anche Jannik il fratellino nato poche settimane fa (a Leone, il nome scelto dai genitori). In generale, siamo di fronte a un personaggio che ha conquistato i titoli e i media con i risultati e le vittorie sul campo, ma poi evidentemente ha fatto breccia nel cuore dei ...

Con una prestazione impeccabile (solo 10 errori gratuiti e 27 winner), Jannik Sinner ha centrato l’obiettivo di approdare agli ottavi di finale di Indian Wells. Sono 17 vittorie in serie per lui, migliorando il primato italiano di Adriano Panatta. ...

«Ormai cominciano a scarseggiare le parole per Jannik, ci sta abituando male, molto male, ci sta viziando di brutto. Non vorrei che poi quando perderà, perché prima o poi perderà una partita con un giocatore magari inferiore, ci siano dei suicidi ...

Sinner, un fenomeno popolare che va oltre il tennis - sinner, un fenomeno popolare che va oltre il tennis - Il bagno di folla a Roma, nonostante l’infortunio, conferma che l’affetto per Jannik supera i semplici risultati sportivi. Al lavoro per Parigi, si curerà l’anca a Torino allo Juventus Medical ...

Golf, Tiger Woods tra le star del PGA Championship - Golf, Tiger Woods tra le star del PGA Championship - Non solo lo US Open, Tiger Woods giocherà anche la 106/a edizione del PGA Championship, secondo Major maschile del 2024 in programma dal 16 al 19 maggio a Louisville, nel Kentucky. L'evento, per la qu ...

Sinner come Berrettini e CR7: riabilitazione al J Medical di Torino. Nel mirino il Roland Garros - sinner come Berrettini e CR7: riabilitazione al J Medical di Torino. Nel mirino il Roland Garros - TENNIS - Come racconta la Gazzetta dello Sport, dopo essere stato abbracciato dalla folla di Roma, ora il campione azzurro si affiderà al centro medico biancone ...