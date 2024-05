Senza fiamma - la stampa francese boccia il Psg | è l’ultima di una lunga serie di debacle

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un altro flop in Champions League del Psg.al Parco dei Principi per la squadra di Luis Enrique contro una squadra nettamente inferiore come il Dortmund: dopo l’1-0 dell’andata, la squadra giallonera si è confermata anche al ritorno con lo stesso risultato. Al fischio finale si è scatenata la festa dei gialloneri guidati dal sorprendente allenatore Terzic. Le reazioni dalla Francia Per i media francesi, l’accostamento con laolimpica che si accende oggi a Marsiglia e quella del PSG che si è spenta ieri sera al Parc des Princes, è inevitabile. “” è il titolo in prima pagina de L’Equipe. “Il grande peccato” e “La febbre olimpica”, è la prima pagina di ‘Le Parisien’. L’Equipe commenta amaramente anche il record di ‘legni’ (sette) colpiti dai parigini fra andata e ritorno: “soltanto i perdenti ...

