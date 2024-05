Scusateci - ma l' accusa era falsa Mentana? Chiude il Tg cos - altro gelo sulla Gruber

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ci scusiamo con tutti quelli che si possono essere sentiti toccati negativamente da questa polemica, che è nata però perché siamo statiti di qualcosa che non è vero". Enricoattende le 20.35, dopo l'ultima pausa pubblicitaria del suo TgLa7, per tornare (forse) per l'ultima voltaclamorosa querelle nata a La7 un paio di sere fa. Lillil'avevato di aver sforato di svariati minuti, "benvenuti a 20.46 anziché a Otto e mezzo, l'incontinenza è una brutta cosa") e il direttore aveva già risposto per le rime, sollevando un polverone. "Un giudizio gravemente sprezzante", aveva ribattuto all'indomani sottolineando come da La7 nessuno si fosse sentito in dovere di difenderlo. "A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi". Fine primo ...