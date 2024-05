Scarlino | muore finendo con l’auto contro il guardrail alle Collacchie

Incidente. Muore sul colpo un uomo di 46 anni. In volo anche Pegaso - Incidente. muore sul colpo un uomo di 46 anni. In volo anche Pegaso - scarlino: Oggi attorno alle ore 12:40 i sanitari del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti a seguito di in incidente stradale avvenuto al km 9 della SP 158 delle Collacchie nei pressi di Scar ...

