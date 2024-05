Saturno e Luzzara a caccia della bella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024)Guastalla e Aquilaattese da due sfide senza ritorno. Alle 21,15, infatti, vanno in scena le rivincite dei quarti di finale di Divisione Regionale 2 di basket e, dopo le sconfitte rimediate nel fine settimana, le due formazioniBassa puntano a sfruttare al meglio il fattore campo per garantirsi la "". LaGuastalla, quarta nel girone B, ospita al PalaChiarelli il Piacenza Basket Club, che ha vinto la regular season del raggruppamento parmense-piacentino: i ragazzi di coach Ferrari dovranno limitare Massari e Perego, atleti con una lunga militanza sul parquet, che sono stati decisivi in una gara-1 comunque giocata ad armi pari. Più netta la sconfitta rimediata domenica sera daa Fiorenzuola, con gli uomini di Iori che puntano a rifarsi ...