Sandali cuscino | le calzature comode dall’estetica ribelle

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Life&People.it «Avere le ali ai piedi» è un’immagine mercuriale che richiama sia l’idea di movimento rapida e fluida, sia una sensazione di grande entusiasmo: condizioni più facili da raggiungere quando si indossano. Da questo punto di vista, grande giubilo sopraggiunge grazie all’ultima tendenza scarpe 2024 che deve il suo successo, come consuetudine negli ultimi anni, ai social network: si tratta dei pillow sandals o, in italiano, dei, facilmente riconoscibili per la soletta spessa e la calzata avvolgente. Il tam tam su TikTok – canale “Gen Z oriented” per eccellenza – è il principale motivo della loro diffusione sempre più massiccia. Ihigh end I tempi in cui donne e uomini indossavano tacchi alti – o altissimi – nella vita di ...

